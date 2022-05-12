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Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:57

Türk gemici Rusya'da hayatını kaybetti!

İHA
Türk gemici Rusya’da hayatını kaybetti!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kişi, Rusya’da çalıştığı yük gemisinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ulaş Yürük’ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise 13 Mayıs günü ikindi namazı sonrası Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Tepeköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kişi, Rusya'da çalıştığı yük gemisinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 42 yaşındaki gemici Ulaş Yürük'ün Rusya'da çalıştığı yük gemisinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Yürük, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ulaş Yürük'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise 13 Mayıs günü ikindi namazı sonrası Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Tepeköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.

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Türk gemici Rusya'da hayatını kaybetti!
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