Türk girişimci Reşit Akçam, American Soft Linen ile Türkiye’de üretilen havluyu her yıl Amerikalı tüketicilerle buluşturuyor!

Bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans programına kabul edilmesiyle 2013'te ABD'ye taşınan girişimci Reşit Akçam, Connecticut eyaletindeki West Haven şehrinde kurdukları American Soft Linen ile Türk pamuğunun eşsiz kalitesini ABD'ye taşıyor. 2016'dan bu yana, her yıl Türkiye'de üretilen 10 milyon havluyu Amerika'daki tüketicilerle buluşturan ve dev markaların güvenilir tedarikçisi haline gelen vizyoner girişimci, ABD ile aramızdaki ticaret köprüsünü güçlendiriyor.

HAVLUDA DÜNYANIN EN BÜYÜK İTHALAT PAZARI: ABD

Havlu ithalatında %26'lık önemli bir paya sahip olan ABD, dünya çapında ilk sırada yer alıyor. Kapılarını 50 bine yakın havlu ithalatçısına açan ülkede, 35 bini aşkın da tedarikçi bulunuyor. Bu durumun temelinde ise tüketicilerin havlu alışverişlerindeki yüksek standartları yatıyor. %75'inin havlu materyalinin pamuk olmasına dikkat eden ABD'li tüketicilerin dörtte üçü de en yüksek kaliteli ürünleri tercih ediyor. Geniş ürün yelpazesiyle Türk pamuğunun eşsiz kalitesini ABD'ye taşıyan American Soft Linen Kurucu Ortağı ve CEO'su Reşit Akçam ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"ABD'nin havlu ithalatındaki bu hakimiyeti, özellikle Türkiye gibi tekstil sektöründe güçlü olan ülkeler için büyük bir fırsat sunuyor. Türk havluları, kalitesi, dayanıklılığı ve şık tasarımlarıyla ABD pazarında giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu durum, Türkiye'nin havlu ihracatını artırmasına ve ABD pazarındaki payını genişletmesine olanak tanıyor. Öyle ki biz de büyük ölçüde Pakistan, Hindistan ve Çin'in tekelinde bulunan Amerika pazarına Türkiye'yi de dahil ettik. 75 metrekarelik ufak bir alanda başlayan yolculuğumuz bugün yaklaşık 3 bin 250 metrekare büyüklüğündeki merkezimizde devam ediyor."

"TÜRK HAVLUSU SADECE BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ DEĞİL"

American Soft Linen Kurucu Ortağı ve CEO'su Reşit Akçam, "Başlangıçta yalnızca online pazarda faaliyet gösteren bir marka olarak çıktığımız serüvende, kısa zamanda hızla büyüdük. Bugün Amerika'nın önde gelen perakende devleri için havlu, bornoz ve banyo tekstili ürünleri tedarik eden güçlü bir marka olarak konumlanıyoruz. Online pazaryerlerinde 100 binden fazla müşteri yorumu bulunan ve 2019'dan bu beri Amazon.com'da en iyi havlu markası olarak seçilen American Soft Linen olarak geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz" diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

"Türk havlusu sadece bir tekstil ürünü değil, aynı zamanda köklü bir kültürün mirasıdır. Yüzyıllardır süregelen geleneksel dokuma teknikleri ve eşsiz Türk pamuğunun birleşimiyle ortaya çıkan bu ürün, dünyanın dört bir yanında kalitesiyle tanınıyor. Öte yandan uzun lifleri ve doğal parlaklığıyla diğer pamuk türlerinden ayrılıyor. Bu özel pamuk, havlulara benzersiz bir yumuşaklık, dayanıklılık ve emicilik kazandırıyor. Her yıkamada daha da yumuşayan Türk havluları, uzun ömürlü kullanımıyla da öne çıkıyor."

"FARKLI ÜLKE YA DA ŞEHİRLERE AÇILABİLİRİZ"

"Türk pamuğunun eşsiz kalitesinden aldığımız ilhamla yüksek su emiciliği ve doğal yumuşaklık özelliklerini kullanarak kendimize özgü bir iplik teknolojisi geliştirdik. Bu özel iplik sayesinde havlularımızı daha da dayanıklı ve yumuşak ürünlere dönüştürdük. Halihazırda ABD'de en çok havlu ve bornoz takımlarımız için talep alıyoruz. İş süreçlerimizin tümünü ise online platformlardan yürütüyoruz. Şu an Amazon, Target, Walmart, Macy's, Wayfair, Bed Bath & Beyond, Overstock, Home Depot, Kohl's, Kroger gibi e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca kendi internet sitemizden de satış yapıyoruz" şeklinde konuşan American Soft Linen Kurucu Ortağı ve CEO'su Reşit Akçam, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türk pamuğundan üretilen banyo havluları sofistikeliğin ve üstün kalitenin bir örneği. Biz de değeri bir yatırım aracı haline getirdik. Türkiye ve ABD arasında ticaret köprüsü kurarak havlu sektörünün öncü markalarından birine dönüştük. Gelecek dönemde de ivmemizi hızlandırarak belki de farklı ülke ya da şehirlere açılabiliriz. Bu süreçte Türk havlularını Amerikalı tüketicilerle buluşturarak, sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye devam edececeğiz."

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"