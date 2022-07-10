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Giriş Tarihi: 10.7.2022 18:20

Türk hacılarının kutsal topraklardaki kurban kesimi tamamlandı

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Türk hacılarına ait kurbanların kesimi gerçekleştirildi.

AA
Türk hacılarının kutsal topraklardaki kurban kesimi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla kutsal topraklara gelen hacıların heyecanı devam ediyor.

Son iki yıldır yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyen Suudi Arabistan makamları, bu yıl yurt dışından 1 milyon hacı kabul edeceğini ve Türkiye'ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayrıldığını açıklamıştı.

Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfelerini tamamlayıp, Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atmıştı.

Bayramın birinci günü güneşin doğuşundan itibaren başlayan Türk hacılarına ait kurbanların kesimleri Mina'da Muaysım bölgesinde bulunan mezbahalarda Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin gözetiminde tamamlandı.

KURBAN ETLERİ

İslami kurallara riayet edilen kesimlerin ardından kurban etleri, hijyenik ortamda saklanıyor ve sağlık kurallarına uygun şekilde paketleniyor. Kurban etleri çok sayıda ülkede bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bir kısım kurban eti ise hac dönemi bitene kadar hacılara ikram ediliyor.

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Türk hacılarının kutsal topraklardaki kurban kesimi tamamlandı
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