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Giriş Tarihi: 1.8.2022 17:54 Son Güncelleme: 1.8.2022 17:57

Türk Hava Yolları’ndan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım

Uçuş kaynaklı karbon salımının dengelenmesini amaçlayan Türk Hava Yolları, “Co2mission” adlı programı hayata geçirdi.

Türk Hava Yolları’ndan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım

Programla tüm çalışanların iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonların dengelenmesi hedefleniyor. Misafirler ise tamamen gönüllülük esasına dayanan bu program ile çevreye daha duyarlı seyahatler gerçekleştirmesinin yanı sıra karbon dengelemeyi ulaşılabilir ve pratik hale getirecek.

1 Ağustos tarihinde kullanıma açılan 'co2mission' sayfasında, yenilenebilir enerjiden ağaçlandırmaya kadar çeşitli karbon dengeleme projelerini barındıran, çevresel ve toplumsal faydaya yönelik portföy seçenekleri sunuluyor. Uçuşuna ait emisyonu dengelemek isteyen bir yolcu, tercih ettiği proje portföyüne dilediği miktarda katkıda bulunarak, başka bir deyişle Birleşmiş Milletler tarafından akredite emisyon azaltım sertifikalarını satın alarak, karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yolcunun verdiği katkı, Türk Hava Yolları'nın herhangi bir pay talebi olmaksızın dünya çapında kabul görmüş, VCS ve Gold Standard tarafından akredite edilmiş ve üçüncü parti denetim ve doğrulama süreçlerini tamamlamış projelerin desteklenmesini sağlayacak.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE İNİSİYATİF ALMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Gönüllü karbon dengeleme programı "Co2mission"a ilişkin açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Günümüzdeki küresel sorunların başında gelen iklim değişikliği ile mücadele için inisiyatif almaya hız kesmeden devam ediyoruz. Yakın zamanda başarılı sonuçlarıyla göz dolduran sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Hayata geçirdiğimiz karbon dengeleme programı ile desteklenen projeler Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına gönülden bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. Bu programı hayata geçirme kararımız ise tüm faaliyetlerimizi, sorumlulukla gerçekleştirme gayretimizin bir sonucudur. Yolcularımızın da dünyaya karşı hepimizin sorumlu olduğunun bilinciyle programa büyük ilgi göstereceğine eminim" dedi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebilmek için uçuş tarihi, kalkış-varış istasyonları gibi temel bilgiler yeterli oluyor. Misafirler, hangi havayolu ile seyahat ettikleri fark etmeksizin diledikleri zaman karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor. İnternet ortamındaki "Co2mission" platformu ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) metodolojisi ile rota mesafesi, uçak türü, yakıt tüketimi ve daha pek çok etkeni göz önünde bulundurarak dengelenmesi gereken emisyon miktarının hesaplanmasına olanak sağlıyor. Bu platforma, bilet satın alımı esnasında Türk Hava Yolları internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek" denildi.

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Türk Hava Yolları’ndan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım
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