Türk havacılık tarihinde bir ilk: Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2: 1 milyon uçuş saatini aştı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde tam 1 milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan ilk ve tek milli hava aracı oldu.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3 BİN 744 KEZ DOLAŞMAYA EŞ DEĞER

150 milyon kilometre mesafe kat eden Bayraktar TB2 SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3 bin 744 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı. SİHA Bayraktar TB2'nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

SİHA İHRACATINDA YÜZDE 65

Türkiye, 2021 itibarıyla Milli SİHA ihracatında Amerika, İsrail ve Çin'i geride bırakarak dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, uygun maliyeti, hızlı teslimat süreci ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin tercihi haline geldi. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS'ın (Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye küresel SİHA ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Baykar'ın bu başarıları, Türkiye'nin askeri, stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerinde lider aktör konumunu güçlendirdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU: TOPLAM 35 ÜLKE

Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı bir sürecin sonunda ülkelerin envanterlerine giriyor. 2023'te de Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 19 Kasım 2024'te Zagreb'te imzalanan anlaşma neticesinde Hırvatistan'a gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterine girmiş oldu.

SİHALAR YÜZDE 93 YERLİ SANAYİ YAPIMI

Milli SİHA'lar Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar, rekor düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.