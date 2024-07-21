Türk hekimleri, Kosova’da şifa dağıtacak

Plastik cerrahi doktorlarının kurduğu Interplast Türkiye Derneği üyeleri, gönüllü olarak gittikleri Kosova'da, başta dudakdamak yarığı olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştirerek çocukları sağlığına kavuşturacak. Priştina Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatları gerçekleştireceklerini vurgulayan İnterplast Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, 20 -28 Temmuz'a kadar sürecek organizasyon boyunca, yaklaşık 50 civarında hastanın ameliyatının yapılmasının amaçlandığını söyledi. Prof. Yavuz, bu aktivite sırasında, yarık dudak ve yarık damakla doğan bebeklerin yanı sıra, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanına giren; savaş yaralanmalarının, yanık hastalarının, yüz kemik kırıklarının, deri kanserlerinin ve mikrocerrahi vakalarının da değerlendirip ameliyatlarının yapılacağını da kaydetti. Prof. Dr. Osman Metin Yavuz'un grup liderliğinde gerçekleşecek olan aktiviteye, Adana'dan, İstanbul'dan, Konya'dan ve Aksaray'dan plastik cerrahlar ve anestezistler katılacak. Aktivitenin Kosova Koordinatörlüğü, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Furkan Ergüler tarafından gerçekleşecek. Aktivitede, Türkiye'den 13 sağlık personeli görev alacak.