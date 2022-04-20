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Giriş Tarihi: 20.4.2022 22:40 Son Güncelleme: 20.4.2022 23:11

Türk imamların Suudi Arabistan başarısı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Türk imamların Suudi Arabistan başarısı

Suudi Arabistan televizyonunda yapılan Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında Diyanet’e bağlı imamlar birinci ve ikinci oldu.

Suudi Arabistan'da televizyon kanalında düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Ezan'ı güzel okuma yarışmasında Türk İmam Hatipler birinci ve ikinci oldu. Sivas Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinci olurken, Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hatipleri tebrik etti.
Alpcan Çelik

Günlerdir Suudi Arabistan'ın Saudia tv kanalında süren Kur'an-ı Kerim ve Ezan'ı güzel okuma yarışmasına Türk finalistler damga vurdu. 2 gün önce finale kalan Muhsin Kara ve Alpcan Çelik dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Jüri üyelerinden tam not alan yarışmacılardan Muhsin Kara birinci olurken Alpcan Çelik ikinci oldu. 80 ülkeden 42 bin başvuru olduğu öğrenilen programın sonunda hatipler ödüllerini teslim aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İmam Hatiplerin başarılarını duyurarak kendilerini tebrik etti.

Muhsin Kara

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Türk imamların Suudi Arabistan başarısı
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