Türk iş insanı ABD’de “en iyi göçmen” listesinde

ABD merkezli Carnegie Corporation of New York, her yıl 4 Temmuz'da, katkıları ve eylemleriyle ABD'de demokrasiye yaptığı desteklerden dolayı tamamı ABD vatandaşlığına kabul edilmiş göçmenleri onurlandırıyor. 2022 yılında; kurum, eğitim, sanat, kanun yaptırımı, kamu hizmeti, sağlık bakımı ve küçük işletme sahipliği alanlarında çalışan yerel liderlerin yanı sıra toplum temelli savunucular da dâhil olmak üzere 32 ülkeden adaylar belirlendi.

Adaylar arasından 2021 Nobel Fizik ödülü sahibi Syukuro Manabe ve 2021 Nobel Tıp ödülü sahibi Ardem Patapoutian, Covid-19 aşı geliştiricisi, Deloitte'un küresel CEO'su Punit Renjen, ABD kadın futbolu tarihinin en kazanan teknik direktörü Jill Ellis, Amerikan Bale Tiyatrosu'nun baş dansçısı ve efsane tenis yıldızı Steffi Graf, TV sunucusu ve yemek uzmanı Padma Lakshmi, aktris ve yönetmen Julie Delpy ve rock'n roll efsanesi Neil Young gibi ünlülerin de aralarında olduğu 34 kişi seçildi. Listenin ilk sırasında Türkiye'den ABD'ye göç eden ve evsizlere yönelik yardım çalışmalarıyla dünyaca tanınan iş insanı Hakkı Akdeniz yer aldı. Ayrıca Hakkı Akdeniz, en iyi göçmen listesine dâhil olan ilk Türk oldu.

1911'de Andrew Carnegie tarafından kurulan Carnegie Corporation of New York, ABD başta olmak üzere birçok ülkede eğitim programlarını destekliyor.

BURAYA SADECE BÜYÜK HAYALLERLE GELEN GÖÇMENLERDEN BİRİYDİM

Hakkı Akdeniz, konu ile ilgili açıklamasında, Carnegie Corporation of New York tarafından tanınmaktan onur ve gurur duyuyorum. Kendim de bir göçmen olarak bu ülkeye kesinlikle hiçbir şey olmadan geldim. Champion Pizza olan başarılı markamı oluşturmak için iki elimle çalıştım. Destek ve tanıma için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bunu başkalarına, hatta şu anda bu ülkede başarılı olmak için önlerinde zorlu bir savaş gören göçmenlere bile ilham vermek için kullanmayı umuyorum. Sıkı çalışma ve iyi kalp ile her zaman dediğim gibi her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Göç, bu büyük ulusun bel kemiğidir. Göçmenlerimizin çoğu buraya hiçbir şeyi olmadan geliyor ve yoktan bir şeyler inşa etmeye zorlanıyor. Buraya sadece büyük hayallerle gelen göçmenlerden biriydim. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmasaydım, bu hayaller hayal olarak kalacaktı. Şimdi anlıyorum ki, ihtiyacı olan diğer insanlara, onların da hayallerini sıkı çalışma ve özveriyle gerçekleştirebileceklerini anlamaları için yardım etmek benim görevim. Bu ülke herkese fırsatlar sunuyor ve insanlar sadece inisiyatif alıp harekete geçerse ve hayallerini gerçekleştirirse, bence herkes benim yaptığım gibi her şeyi yapabilir" dedi.

YARDIM VE ÇALIŞMALARIYLA ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

New York merkezli Champion Pizza zincirinin sahibi Akdeniz, evsiz ve aç New Yorklulara düzenli olarak binlerce pizza diliminin yanı sıra giysi, battaniye ve ilaç yardımında bulunuyor. New York'ta 13 restorana sahip olan Akdeniz, yardımda bulunduğu evsizlere dağıttığı pizza kutularına 20 dolarlık banknotlar koymasıyla da biliniyor. Akdeniz ayrıca ABD'de büyük felakete sebep olan Sandy Kasırgası'nın ardından Aşağı Manhattan'daki komşularına yardımlarını esirgemedi.

New York'ta yaşayan Hakkı Akdeniz, 2018'de ABD Temsilciler Meclisi'nin "Sosyal Adalet Şampiyonu", "Toplumda Lider" ve "İş Dünyasında Öncü" ile New York Eyaleti Meclisi tarafından da "Topluma Örnek Hizmetler Veren" ve "İşinde Eşsiz Kişisel Başarıya İmza Atan" bir birey ödüllerine lâyık görülmüştü.

Yardımlarla Amerikan medyasında gündeme gelen Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz, Superbowl reklamlarında oynayarak, isminden söz ettirmişti.