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Giriş Tarihi: 8.3.2023 18:13 Son Güncelleme: 8.3.2023 18:54

TÜRK-İŞ kadın heyeti deprem bölgesinde

TÜRK-İŞ Kadın Heyeti “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle deprem bölgesindeki kadınları ziyaret etti. Bakan Bilgin ile Başkan Atalay’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
TÜRK-İŞ kadın heyeti deprem bölgesinde

TÜRK-İŞ Kadın Heyeti, beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte merkez üssü Kahramanmaraş deprem bölgesini ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında afetzede kadınlara yönelik hazırlanan yardım paketlerini deprem bölgesine ulaştıran heyet, kadınların sorum ve sıkıntılarını dinledi.

Hatay İskenderun'un sokak ve caddelerini gezen heyet, ayrıca Kahramanmaraş Elbistan, Afşin, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep ilindeki depremzedeleri de ziyaret etti. Depremin ardından kurulan kriz Masaları, valilikler ve AFAD ile yapılan görüşmelerle bölgenin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik yardım malzemesi götüren heyetle depremzede kadınlar arasında duygusal anlar yaşandı.

TÜRK-İŞ Kadın Heyeti'nin deprem bölgesindeki 8 Mart etkinliklerini takip eden Bakan Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Genel Başkan Atalay İskenderun Garı'nda misafir edilen depremzede kadınlarla sohbet etti. Burada kadınların ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Atalay, uzun yıllardır her 8 Mart'ta TÜRK-İŞ Kadın Hatıra Ormanı oluşturduklarını ancak bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Depremin etkilediği 11 ilde kadınları ziyaret ettiklerini aktaran Genel Başkan Atalay, "Bir katkı sağlar mıyız, bir talepleri olur mu? Bakan Bey'le geldik onları dinliyoruz." dedi. İlçede konteyner kent kurulacak alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Bilgin ve Başkan Atalay, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

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TÜRK-İŞ kadın heyeti deprem bölgesinde
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