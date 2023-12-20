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Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:34

Türk İş kadını Şule Ölmez New York Times Meydanı’nda Billboardlarda

New York Times Square, dünya genelinde ünlü markaların ve önemli olayların tanıtımına ev sahipliği yaparken, Türk iş kadını Şule Ölmez, kendi markası Sule Hair Transplant Clinic ile bu meydanda Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını dünyaya duyurdu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen etkinlikte, New York Times Square'deki billboardlarda Türk bayrağı dalgalanarak Türk sağlık sektörünün başarılarını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Türk İş kadını Şule Ölmez New York Times Meydanı’nda Billboardlarda

Şule Ölmez, sağlık alanındaki faaliyetleriyle bilinen genç bir iş kadını olup, Türkiye'nin sağlık turizminde elde ettiği başarıları global bir çerçevede tanıtmak amacıyla bu etkileyici adımı attı. Tanıtım kampanyasıyla ilgili olarak Şule Ölmez "Ülkemizin sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türkiye, turist akınına uğrayan bir ülke haline geldi. Bu başarılar bizim için yeterli değil, reklam ve tanıtım çalışmalarının bizim için bir sınırı yok. Amerika'dan sonra Avrupa ülkelerine ve Ortadoğu ülkelerine yönelik de çalışmalarımız olacak." Diye konuştu.

Türk sağlık turizminin uluslararası arenada daha fazla bilinirlik kazanması için çaba sarf ettiklerini belirten iş kadını Şule Ölmez, bu alandaki başarılarıyla Türk iş dünyasına öncülük etmekten gurur duyduklarının altını çiziyor. Türk iş insanlarının küresel arenada ne kadar başarılı olabileceğini gösteren Ölmez, markasıyla Türk sağlık sektörünü ön plana çıkarıyor.

Özellikle Türk kadın girişimciler için bir rol model olan Şule Ölmez, başarılı işlere imza atmak isteyenlere ilham kaynağı oluyor. Sağlıklı ve güzel bir gelecek için çalışmalarına devam eden Ölmez, Türkiye'nin potansiyelini uluslararası düzeyde fark ettirme misyonunu sürdürüyor.

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Türk İş kadını Şule Ölmez New York Times Meydanı’nda Billboardlarda
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