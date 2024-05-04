Türk-İslam eserleri akademiyle buluşuyor

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesine giren "TÜBA Türkİslam Bilim Kültür Mirası Projesi", yeni jenerasyona günümüz Türkçesiyle tarihin derinliklerine inme fırsatı sunuyor. İlk aşamada eserin tıpkıbasımı yapılarak, dijital ortama aktarılıyor. İkinci aşamada ise günümüz Türkçesine çevrilip yayımlanarak üniversite kütüphanelerine kazandırılıyor. Proje kapsamında matematik, fizik, astronomi, coğrafya, botanik ve gastronomi gibi birçok alanda kitap basımı yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Şeker, "Bu alanlarda uzman sayımız oldukça sınırlı. Örneğin Osmanlı'nın askeri tarihini basarken kendi içerisinde zorlanıyoruz. O sebeple sırf o dönemin uzmanlarını bulmak gerekiyor. Hata yapma gibi bir şansımız yok. Çok titiz çalışarak devam ediyoruz" dedi.