’Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi’ açıldı

İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde Türk tarihinde önemli yer tutan okçuluk eserleri ziyarete açıldı. Açılışı İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam gerçekleştirdi. Kültürel anlamda önem taşıyan serginin açılışına, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Sergide, Türk-İslam medeniyetinin önemli askeri ve kültürel unsurlarından biri olan okçuluğun teknik, tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerini içeren el yazmaları, levhalar, murakkaların yanı sıra, Okçular Tekkesi Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin envanterlerinden seçilen okçuluk malzemelerine yer verildi. Sergide ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerden seçilen 31 el yazması kitap, 2 levha ve 3 murakka da sergilendi. Memlük, Osmanlı Cihan Devleti ve Safevi dönemi okçuluğunu yansıtan Selahaddin-i Eyyubi'ye ithaf edilen Tabsıratü Erbabi'l-Elbab adlı eserin 1388 yılında istinsah edilmiş bir nüshası, Alaeddin Tayboğa el-Eşrefi el-Beklemişi'nin savaş okçuluğunun temel ilkelerini işlediği eseri, Bahtiyarzade Hacı Hasan Çelebi'nin kaleme aldığı ve okçuluk konusunda Osmanlı döneminde yazılmış ilk telif eser olan risale gibi Türk-İslam okçuluğunun önemli metinleri bulunuyor. Ayrıca, okçuluğa dair çeşitli sahneleri gösteren minyatürler de sanatseverlerle buluştu.