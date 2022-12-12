Haberler Yaşam Haberleri Türk kadını Kuveyt’te bir ilke imza attı! Ülkedeki ilk ve tek kadın kaptan pilot oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:17 Son Güncelleme: 12.12.2022 11:20

Türk kadını Kuveyt’te bir ilke imza attı! Ülkedeki ilk ve tek kadın kaptan pilot oldu

Kuveyt’teki bir havayolu şirketinde çalışan Pilot Elif Güveyler eğitimlerini tamamlayarak Kuveyt’in ilk ve tek kadın kaptan pilotu oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türk kadını Kuveyt’te bir ilke imza attı! Ülkedeki ilk ve tek kadın kaptan pilot oldu

Türk Hava Kurumu'nda yetiştikten sonra Türk Hava Yolları'nda göre yapan Elif Güveyler, 4 yıl önce Kuveyt'te Jazeera Airways'te çalışmaya başladı. Yardımcı pilot olarak görev yapan Güveyler, eğitimlerini tamamlayarak Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ülkenin ilk kadın kaptan pilotu oldu. Güveyler haberi sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:

Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere… Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette, hatta Kuwait tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Elif Güveylerin paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Türk kadını Kuveyt’te bir ilke imza attı! Ülkedeki ilk ve tek kadın kaptan pilot oldu
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