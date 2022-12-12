Türk kadını Kuveyt’te bir ilke imza attı! Ülkedeki ilk ve tek kadın kaptan pilot oldu

Türk Hava Kurumu'nda yetiştikten sonra Türk Hava Yolları'nda göre yapan Elif Güveyler, 4 yıl önce Kuveyt'te Jazeera Airways'te çalışmaya başladı. Yardımcı pilot olarak görev yapan Güveyler, eğitimlerini tamamlayarak Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ülkenin ilk kadın kaptan pilotu oldu. Güveyler haberi sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:

Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere… Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette, hatta Kuwait tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Elif Güveylerin paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yapıldı.