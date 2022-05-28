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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar

AA
Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar
Türk Hava Kuvvetleri'nde "Savaşan Şahin" olarak anılan F-16 savaş uçaklarının kadın pilotlarından biri, Bandırma'daki 161. Filo'da görev yapıyor. Türk kadınının gücünü semalara taşıyan pilot yüzbaşı, F-16 ile uçmanın kendisi için tutku olduğunu belirtiyor. Çok amaçlı, tek jet motorlu savaş uçağı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16, "Fighting Falcon", diğer adıyla "Savaşan Şahin", Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor. Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreci ile psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor.



'BABAM ARABASINI VERMEZDİ'
Kadın Yüzbaşı, Hava Harp Okulu'nda başlayıp Savaşan Şahin'e uzanan hikâyesini şöyle anlattı: "Uçmak benim için bir tutku. Kendimi gerçekten 'ben' olarak, özgüvenli ve özgür hissettiğim, mutlu olduğum bir eylem. F-16 ise uçmak istediğim tek uçak. Liseyi Balıkesir'de okudum, bir nevi jet sesiyle büyüdüm, uçakları her gördüğümde çok heyecanlanıyordum. Beni bu mesleğe çeken de bu oldu, babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bir uçak verdi."

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Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar
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