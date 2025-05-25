Türk kahvesinin kokusu Vietnam’dan yayılacak

Kahve kültürüyle küçük yaşlarda tanışan Hatay İskenderun doğumlu Engin Işık (32), Vietnam'da kahve yetiştiriciliği yapan tek Türk. Işık, bir süre önce Vietnam'a yerleşerek kahve üreticiliğine başladı. Vietnam'da evlenen Işık, 3 senedir kahve üreticiliği yapıyor. Kahve yetiştiriciliğinde önde gelen bir ülke olan Vietnam'da, kahve yetiştiren Işık, Türk kahvesini de dünyaya duyurmayı hedefliyor.Vietnam'a yerleşme serüvenini anlatan Işık, "Eşimle Vietnam'da tanışıp evlendik, bizi kahve buluşturdu. Eşim de kahve sektörü içerisindeydi. Vietnam'da 3. senem, artık düzenimi kurdum. Kendi tarlalarımızda kendi kahvelerimizi üretiyoruz. Türk kahvesini de Vietnam'dan dünyaya duyurmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.