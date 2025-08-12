Türk kaptan 40 saat yüzerek hayatta kaldı

Avustralya'nın kuzeyindeki Thursday Adası'ndan 28 Nisan'da denize açıldıklarını belirten Ahmet Volkan Ata, arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol'un da farklı zamanlarda seyahate katıldığını kaydetti. 28 Temmuz akşamı Tioman Adası'ndan ayrıldıklarını dile getiren Ata, bir gün sonra Terengganu açıklarında gece yarısı ani bir fırtınaya yakalanıp hızla battıklarını ifade etti. Ata, "Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, akıntı nedeniyle açık denize sürüklendim" dedi. Olaydan yaklaşık 40 saat geçmesinin ardından üçüncü gün Tayland'ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarıldığını kaydeden Ata, "Hastaneye geldiğimde Ateş de orada yatıyordu. Onu gördüğüme sevindim. Eser'den haber yoktu" ifadelerini kullandı.