Türk Kızılay’da kazanlar depremzedeler için kaynıyor

Kızılay Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gıyasettin Bingöl aşevindeki görev yapan gönüllüler, kazanlarda yemek pişirip, değişik illerden gelen depremzedelere dağıtıyor. Muş Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, günde bin 700 pişirilen üç çeşit yemek Kızılay ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere 11 farklı noktada dağıtımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Valiliğin koordinesinde kente gelen depremzede ailelerin sıcak yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti: "Valiliğimizin koordinesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellere yerleştirilen depremzedelerimiz için burada pişirilen üç çeşit yaklaşık bin 700 porsiyon sıcak yemeklerimizi Vakıftaki görevli ekiplerde bizlere eşlik ederek, belirlenen noktalarda yemek dağıtımları yapılıyor.

Günlük ortalama 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında öğrenci yurtlarında kalan depremzedelerin yemek ihtiyaçları bizlerden talep edilmesi halinde desteği vereceğiz. Ayrıca ilimize gelen depremzede aileleri gönüllülerimiz ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 aileye giyim yardımı yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Muş Şubesi olarak meydana gelen deprem sonrası tüm ekipleriyle birlikte sahada görev yaptıklarını hatırlatan Aktaş, "Depremin yaşandığı saatten itibaren bölgedeki soğukluk vatandaşları daha fazla etkiliyor. Biz ilk olarak battaniye ve sıcak hazır tüketilir yemek üzerinde duruyoruz. Bu nedenle battaniye sevkiyatlarımız, gıda dışı malzeme ve gıda sevkiyatımız devam ediyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarıyla Kızılay ekipleri, depremzedelerin hizmetindedir. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, battaniye, çadır ve yatak sevk etti. Gönüllü ekiplerimizle saha çalışmalarımızı devam ettirerek, deprem bölgesine burada bağışçılarımızla toplamış olduğumuz 5 tır malzemenin sevkiyatını yaptık" ifadelerini kullandı.