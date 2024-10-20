Türk Kızılay’dan depremden etkilenen çiftçilere 71 milyon destek

Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata geçirdiği Çiftçi Destek Programı'nın ilk aşamasını tamamladığını duyurdu. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremden en çok etkilenen 6 ilde üretim araçları zarar gören çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmelerini ve bölgedeki üretimi desteklemeyi amaçlayan program kapsamında toplamda 2 bin 797 çiftçiye iki aşamada verilecek destek tutarının ilk etabı olan 70 milyon 870 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.Kahramanmaraş'ta 538, Hatay'da 439, Malatya'da 388, Adıyaman'da 591, Gaziantep'te 455 ve Osmaniye'de 386 olmak üzere Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazından yararlanan toplam 2 bin 797 çiftçi, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup ürün ve ekipman kaybı yaşayan küçük çaplı üreticilerden oluşuyor.