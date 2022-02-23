Türk Kızılayı başlattı: Umut hasadı

Türk Kızılay Toplum Merkezi, Suriye sınırının sıfır noktasında çiftlik kurdu. Hatay Reyhanlı Belediyesi'nden 30 yıllığına kiralanan 19 dönümlük arazide muz, çilek seraları kuruldu. Çiftlik içine tavuklar alındı, kümeslerde 300 tavuktan günlük ortalama 110 yumurta elde edilmeye başlandı. İnek besiciliğine başlandı.

Alanda 80 adet nar fidanı, 600 muz ve 8 bin 500 çilek fidanı dikildi. Bu yıl ilk kez muz ve çilek hasadı yapıldı. Çiftlikte, ayrıca mesleki eğitim de verilmeye başlandı. Çiftlikte çalışmaya başlayan çoğu Suriyeli bin 321 kursiyer burada eğitim aldı, üretime katıldı. Kurslarını başarıyla bitiren çoğu kadın kursiyerlere sertifika verildi.





20 BİN KİŞİ İSTAHDAM ETTİK



Çiftlikteki ilk hasada katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uygulama çiftliğinde toprağın bereketiyle katılımcılarımızın alın teriyle çıkan ürünlerimizi hasat ediyoruz" dedi. Kınık konuşmasını şöyle sürdürdü: "2020'de başlayan faaliyetlerimizle burada muz ağaçlarımız, seraların içerisine büyüdü. Meyvelerini verdi.

Muz seramız, Reyhanlı Belediyemizin bize tahsis ettiği 20 dönüm kadar ama 30 dönüme kadar da çıkabilecek alanımızda hem mesleki eğitim verdik, hem muz yetiştiriciliğini, hem tarım ve hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz, ağılımız, ahırımız var. Reyhanlı'daki bu çiftliğimizde yaklaşık 1300 kişi sertifikalarını aldı. Ve kendi seralarını kurabilecek hala hazırdaki sera ve çiftliklerde bu üretimleri kendi başlarına yapabilecek yetkinliğe geldi. Kızılay'ın verdiği meslek edindirme kurslarıyla 22 bin kişiye sertifika verildi.

"Bunun 14 bini kadındır. Bunun dört bini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Geri kalan kısmı ise bize sığınmış olan ve mesleki yetkinliği olmayan insanlardır. Çok boyutlu verdiğimiz mesleki eğitimler sayesinde şu an bu programlardan mezun olan 20 bin insan istihdam edilmiştir. 10 binin çalışma izninin alınmasında Kızılay destek olmuştur" ifadelerini kullandı.