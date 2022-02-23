Haberler Yaşam Haberleri Türk Kızılayı başlattı: Umut hasadı
Giriş Tarihi: 23.2.2022 10:10 Son Güncelleme: 23.2.2022 10:15

Türk Kızılayı başlattı: Umut hasadı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Türk Kızılayı başlattı: Umut hasadı

TÜRK Kızılayı, Türk Kızılay, başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'de bulunan yabancılar ve Türk vatandaşları için Geçim Kaynağı Geliştirme programı başlattı. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriye sınırının sıfır noktasında 19 dönüm arazi üzerine çiftlik kurdu. Başlatılan "geçim kaynağı geliştirme" projesi kapsamında muz ve çilek seraları kuruldu. Bin bir zahmetle yetiştirilen muz ile çileklerin ilk kez hasadı yapıldı. Çiftlik de elde edilen muz, çilek ile süt ve yumurtalar ise Türkiye'de yetiştirme yurtları ile sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklara dağıtılacak.

Türk Kızılay Toplum Merkezi, Suriye sınırının sıfır noktasında çiftlik kurdu. Hatay Reyhanlı Belediyesi'nden 30 yıllığına kiralanan 19 dönümlük arazide muz, çilek seraları kuruldu. Çiftlik içine tavuklar alındı, kümeslerde 300 tavuktan günlük ortalama 110 yumurta elde edilmeye başlandı. İnek besiciliğine başlandı.

Alanda 80 adet nar fidanı, 600 muz ve 8 bin 500 çilek fidanı dikildi. Bu yıl ilk kez muz ve çilek hasadı yapıldı. Çiftlikte, ayrıca mesleki eğitim de verilmeye başlandı. Çiftlikte çalışmaya başlayan çoğu Suriyeli bin 321 kursiyer burada eğitim aldı, üretime katıldı. Kurslarını başarıyla bitiren çoğu kadın kursiyerlere sertifika verildi.



20 BİN KİŞİ İSTAHDAM ETTİK

Çiftlikteki ilk hasada katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uygulama çiftliğinde toprağın bereketiyle katılımcılarımızın alın teriyle çıkan ürünlerimizi hasat ediyoruz" dedi. Kınık konuşmasını şöyle sürdürdü: "2020'de başlayan faaliyetlerimizle burada muz ağaçlarımız, seraların içerisine büyüdü. Meyvelerini verdi.

Muz seramız, Reyhanlı Belediyemizin bize tahsis ettiği 20 dönüm kadar ama 30 dönüme kadar da çıkabilecek alanımızda hem mesleki eğitim verdik, hem muz yetiştiriciliğini, hem tarım ve hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz, ağılımız, ahırımız var. Reyhanlı'daki bu çiftliğimizde yaklaşık 1300 kişi sertifikalarını aldı. Ve kendi seralarını kurabilecek hala hazırdaki sera ve çiftliklerde bu üretimleri kendi başlarına yapabilecek yetkinliğe geldi. Kızılay'ın verdiği meslek edindirme kurslarıyla 22 bin kişiye sertifika verildi.

"Bunun 14 bini kadındır. Bunun dört bini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Geri kalan kısmı ise bize sığınmış olan ve mesleki yetkinliği olmayan insanlardır. Çok boyutlu verdiğimiz mesleki eğitimler sayesinde şu an bu programlardan mezun olan 20 bin insan istihdam edilmiştir. 10 binin çalışma izninin alınmasında Kızılay destek olmuştur" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor
Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Son dakika: Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı
Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme
Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi
Son dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan önemli açıklamalar: Putin'in planı Ukrayna'yı işgal etmekti
Bankacı kocadan, doktor eşine akılalmaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Kızılayı başlattı: Umut hasadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA