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Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:24

Türk Kızılay'ı Erbil'de! Selden etkilenen ailelere yardım dağıtıldı

Türk Kızılay’ı Erbil’de! Selden etkilenen ailelere yardım dağıtıldı

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere yardım dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kızılayı ile iş birliği içinde Kuştepe bölgesinde yardım dağıttıklarını belirtti.

Sürmeli, toplamda 2 bin adet kışlık kıyafet, 500 battaniye, 380 uyku tulumu ve 2 bin adet çorap dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Erbil'de 17 Aralık'ta şiddetli yağışlar nedeniyle vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede meydana gelen su taşkınları ve sel sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. nSel sularına kapılarak kaybolan 2 kişi için ise 5 gündür arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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Türk Kızılay'ı Erbil'de! Selden etkilenen ailelere yardım dağıtıldı
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