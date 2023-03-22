Türk Kızılayı, Ramazan’a hazır! Bağışlar, 19 milyon kişiye ulaştırılacak

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu asrın felaketinin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olan Kızılay, deprem bölgesinde 5 aşevi, 86 ikram aracı, 349 mobil mutfak, 49 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı. 6 bine yakın personeli ve gönüllüleriyle sahada olan Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kızılay ve Kızılay'ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar 3 öğün olmak üzere yaklaşık 177 milyon kişilik sıcak yemek çıkardı. Kızılay personeli ve gönüllüler ise deprem bölgesindeki 2 bin 479 köyü adım adım gezip ihtiyaçları ulaştırmaya ise devam ediyor.

İFTAR MENÜLERİ VE SAHURLUKLAR HAZIRLANDI

Kızılay, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için de hazırlıklarını tamamladı. Kızılay, bu mübarek ayda "Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir" sloganıyla hayırseverlerin yardımlarını depremzedelere ulaştıracağını duyurdu. Kızılay, Kızılay'ın koordinasyonunda olan Afet Beslenme Grubu aracılığıyla deprem bölgesi olan 10 il ve 49 ilçede bulunan 1 milyon 600 bin afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımını sürdüreceklerini belirtti. Deprem bölgelerinde akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde yapılacağı ancak oruç tutmayan afetzedeler içinse sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda çadır kentlerde yapılacağı öğrenildi. İftar menüsünün yanında sahur için ise sahurluk/kahvaltılık kumanyaların dağıtılacağı ifade edildi. Kızılay ayrıca Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacağını belirtti.

RAMAZAN SOSYAL YARDIMI 2 MİLYAR 118 MİLYON TL

Kızılay, 2 milyar 118 milyon TL'lik Ramazan sosyal yardımını planıyla hayırseverlerin bağışını Türkiye'nin farklı illerine tahliye edilen 19 milyon kişiye ulaştırmayı planlıyor. Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı gibi yardımları depremzedelere ulaştırmayı planlayan Kızılay yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını Ramazan ayında da karşılamaya devam edecek. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, Ramazan ayında da beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz devam ettirecek" dedi.

İŞTE KIZILAY'IN RAMAZAN YARDIM KAMPANYASI!

*1 milyon 736 bin 452 kişiye 376 milyon 307 bin 636 TL değerinde nakdi yardım

* Deprem bölgelerindeki 148 bin 667 haneye, 223 milyon TL değerinde "Kızılay Esen Kart" dağıtımı

* 1 milyon 73 bin 376 kişiye, 128 milyon 555 bin 525 TL değerinde gıda yardımı

* 21 bin 807 çocuğa, 12 milyon 242 bin 186 TL değerinde bayramlık yardımı

* 304 bin 103 çocuğa, 15 milyon 577 bin 94 değerinde çocuk ikram paketi dağıtımı

* 1 milyon 170 bin 888 kişiye, 84 milyon 713 bin 747 TL değerinde konserve et dağıtımı

* 493 bin 409 kişiye, 76 milyon 56 bin 44 TL değerinde giyim yardımı

* Kızılay şubeleri iftar sofraları aracılığıyla 1 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine 30 milyon TL değerinde iftar yemeği

* Kızılay'ın Türkiye genelindeki 36 aşevinden 3,5 milyon kişilik 25 milyon değerinde yemek dağıtımı

* Afetten etkilenen illerde Kızılay kendi imkânlarıyla 8 milyon 100 bin kişilik, 1 milyar 134 milyon TL değerinde iftar ve sahur yemeği. (Kızılay'ın koordine ettiği beslenme platformunun desteği ile bu rakam günlük 1.6 milyon, aylık ise 48 milyon kişiye iftar ve sahur yemeği verecek şekilde gerçekleşiyor.)

KIZILAY'A RAMAZAN İÇİN BAĞIŞ

Kızılay, hayırsever vatandaşlardan Zekât, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek beklediğini açıkladı. Ramazan ayında yardımlarını depremzedelere ulaştırmak isteyen vatandaşların bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından yardımda bulunabileceği gibi www.kizilay.org.tr internet adresinden de bağışını yapabileceği açıklandı. Bağışçılar 168 Kızılay ücretsiz danışma hattını arayarak bağışlarını başka türlü nasıl ulaştırabileceklerini öğrenebilecekler. Ayrıca tüm operatörlerden 1877'ye FİTRE yazarak 70 TL'lik bağış da yapabilirsiniz.