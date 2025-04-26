Türk Kızılayı’ndan yürek ısıtan dokunuş: Baba-oğula yeni yuva!

Palandöken Kızılay Şubesi'ne gelen bir ihbar sonrası harekete geçen gönüllüler, Dursun amca ve oğlu Emrullah'ın yaşadığı kötü koşulları yerinde inceledi. Durumu gören gönüllüler, yardımseverlerin de desteğiyle hemen kampanya başlattı. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev tutuldu, bir yıllık kirası peşin ödendi. Kadın gönüllüler, evi temizleyip baştan aşağıya döşedi. Her şey hazırlandıktan sonra, baba-oğul yeni yuvalarına sürprizle taşındı.

Gözyaşlarıyla Karşılandılar

Kızılay gönüllüleri, baba-oğulu eski evlerinden alarak, hazırlanan yeni eve götürdü. İçeri giren Dursun amcanın mutluluğu gözlerinden okundu. Oğlu Emrullah için de özel bir köşe hazırlayan gönüllüler, Galatasaray taraftarı olan genç için sarı-kırmızı renklerle donatılmış bir oda düzenledi.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, "Bir yardımseverin ihbarı üzerine tanıştık Dursun amcamızla. Durumu yerinde görünce derhal harekete geçtik. Hayırseverlerle el ele verip bir ev tuttuk, eşyasını aldık, temizliğini yaptık. Dursun amcamız hiçbir şeyden haberdar değildi. Yeni evlerine girerken yaşadığımız anları anlatmak imkansız. O anı biz de unutamayacağız. Evin bir yıllık kirasını peşin verdik. Emrullah'ında Galatasaray taraftarı olduğu için Galatasaray forması, atkı, top ve nevresim takımlarını aldık odasını öyle süsledik. Ayrıca bir tablette aldık." ifadelerini kullandı.

"Kızılay Bizim Ailemiz Oldu"

Yeni evlerinde Kızılay gönüllülerini ağırlayan Dursun Yenitazegül, gözleri dolarak şunları söyledi: "Yıllardır oğlumla birlikte ayakta kalmaya çalışıyoruz. Oğlumla sadece baba-oğul değil, dost gibiyiz. Galatasaray maçlara beraber gidiyoruz, hayatı beraber yaşıyoruz. Eskiden hurdacılık yapardım ama 3 yıl önce başıma düşen kombi nedeniyle çalışamaz hale geldim. Kızılay geldiğinde o evde yaşamak çok zordu. Şimdi bu yeni evimiz oldu, Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyuz."

Emrullah'ın Hayali: Galatasaray Maçına Gitmek

Yüzde 86 zihinsel ve bedensel engeli bulunan Emrullah Yenitazegül ise mutlu olduğunu belirterek, "Hayalim bir gün Galatasaray maçını statta izlemek. İnşallah o da gerçek olur. Victor Osimhen'den imzalı forma istiyorum. Galatasaray'ın bütün maçlarını takip ediyorum." dedi.