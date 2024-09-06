Türk kızları kılıç kuşandı Avrupa’ya doğru yola çıktı

Bursa'da bu yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi, Osmanlı'dan kente miras kalan gösteri oyununu yurt dışında sergilemeye hazırlanıyor. Akın Ahu tarafından geleneksel savaş sanatlarını gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında faaliyete geçirilen Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı. Ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki kızlardan bir araya gelen 15 kişilik ekip, Balkanlar'da 3 ülkede gösterilerini yapacakları ilk yurt dışı deneyimine hazırlanıyor.