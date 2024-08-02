Türk misafirperverliği yabancı sporcuları hayran bıraktı

Aksaray önemli bir etkinliğe imza attı. 'Hike&Fly Anatolia' etkinliği kapsamında Çekya, İtalya, Fransa, ABD'den çok sayıda sporcu kente geldi. Etkinlikler Helvadere Nora Antik Kenti'nden yürüyüşle başladı. Hasan Dağı Selime Katedrali paraşüt uçuşu ile devam eden etkinlik, Ihlara Cam Teras'a kadar koşu ile sona erdi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular, Aksaraylı vatandaşların sıcakkanlılığı karşısında adeta mest oldu. Bölge kadınları, sporculara pazar arabasıyla alışverişe giderken selam verdi, bahçelerinden topladıkları kayısıları ikram etti. Bu anlar karşısında şaşkınlık yaşayan sporcular ikramları geri çevirmedi. Ortaya çıkan fotoğraf kareleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Fotoğraflara, 'İşte bizim güzel insanımız', 'Önemli olan aynı dili konuşmak değil aynı gönülden konuşmak' gibi yorumlarda bulunuldu.