"Türk misafirperverliğine hayranız"

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin çoğunluğu sınıra yakın bölgelere yerleşti. Deprem bu bölgeyi vurunca yaklaşık 20 binden fazla Suriyeli de ülkesine dönüş yaptı. Ancak dönüş yapamayan bazı Suriyeliler ise depremden çok daha uzak bölgelere, hiç tanımadıkları şehirlere gitmeyi tercih etti. Bu arada Suriye'deki savaştan Türkiye'ye sığınan ve çoğunlukla depremin vurduğu illerde kalan 2 bini aşkın Suriyelinin enkaz altında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bugüne kadar kimlikleri tespit edilen 2 bin Suriyeli'nin cenazesinin de ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Kimlikleri tespit edilemediği için parmak izi ve DNA örneği alınan çok sayıda Suriyelinin ise Türkiye'de toprağa verildiği iddia ediliyor. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500'ü geçti. Depremin ardından bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar, evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu an bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" dedi.

Öte yandan Suriyeli bazı sığınmacılar ise deprem bölgesinden çok uzak bölgelere, hiç tanımadıkları şehirlere gitmeyi tercih ettiler.

KONTEYNER EV VERİLİRSE HATAY'A DÖNECEĞİZ

İşte o sığınmacı ailelerden birisi de Hatay'da kaldıkları binanın 5'inci katında depreme yakalanan ve ikinci depremde oturdukları bina tamamen yıkılan Alluş Ailesi'ydi. Evin reisi gazeteci Mahir Alluş 10 yıl önce Suriye'de uçaktan atılan bombayla hayatını kaybedince ailenin geri kalan bireyleri çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu. İlkokul 5'inci sınıfa giden ve çok iyi Türkçe konuşan 11'er yaşındaki üçüz kızları Cud, Lin ve Nur Alluş ile birlikte Hatay'a gelen Rıma Tenbi (33), 4 yıl önce annesi ve babasını da yanına aldı. Hatay ve İskenderun çevresinde bir güzellik ürününün satışını yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Rıma Tenbi, Türkiye'ye sığındı ama bu defa depreme yakalandı. Tatil olduğu için ablasının yanına gelen ve Karabük'te Tıp Mühendisliği okuyan kız kardeşi Sıdra Tenbi de depreme yakalananlar arasındaydı.

Rıma Tenbi'nin annesinin gözünü o gece uyku tutmamış gece 03.30'da kalkarak Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştı. Büyükanne Dalal Baradei, o geceyi şöyle anlattı: 'Kur'an okurken ufak ufak sallantılar hissettim. Önce sarsıntılar azdı. Sonra avizeler hafif sallandı. Birkaç dakika sonra hepimiz ayaktaydık ve apar topar 5'inci kattan aşağıya indik. O gece çok yağmur yağıyordu" dedi. İlk depremde yıkılan duvarın altında kalan bacağı kırılan Rıma Tenbi ise, "Kızlarımı korumak için üzerlerine kapaklandım. Bacağımın kırıldığını o an hissetmedim. Kız kardeşim Sıdra, 'bir çaresine bakarız' deyip bizi Karabük'e getirdi. Hiç tanımadığımız bir şehirde bir konak kapılarını açtı ve 2 haftadır Türk misafirperverliğinin nasıl olduğunu bize gösterdi. Türk misafirperverliğine hayranız. Devletimiz 2-3 ay sonra bir konteyner ev verirse Hatay'a döneceğiz." diye konuştu.

BİR KIZIM VARDI ÜÇ KIZIM DAHA OLDU

Karabük'te üniversitede okuduğu için biraz çevreyi tanıyan 18 yaşındaki Sıdra Tenbi, Kardelen Konak'tan yardım istedi. Depremzede aileye kapıyı açan konağın müdürü Oktay Oktay, "Eşinin vefatı ile Hatay'a yerleşen depremzede ailemizi ağırlıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. İlk sarsıntıda evleri zar zor ayakta kalmış. Ertesi gün biraz eşya almak için eve girmişler. Alabildiklerini almışlar. İkinci büyük depremde oturdukları bina gözlerinin önünde yıkılmış. Şimdi bizler böyle durumda olan insanlarımıza yardım etmezsek ne zaman edeceğiz? Konağımız tüm depremzede kardeşlerimize her türlü imkanlarıyla açıktır. Bir kızım vardı şimdi üç kızım daha oldu. Depremzede ailemize 2 hafta sonra Safranbolu'da ev tuttuk. Kirası yok. Eşya ayarlamaya çalışıyoruz. Birkaç güne evde kalmaya başlayacaklar" dedi.