Türk mühendisler Japonya’ya yapay zekâ sistemi sattı

Savunma Sanayii Başkanlığı SSTEK iştiraki olan RADARSAN mühendisleri üretim sonrası son kalite kontrolü yapan ve fabrikadan ürün çıkmadan önce hata payını sıfıra indiren bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. 'Covision' isimli sistem çok gelişmiş bir yapay zekâya sahip robotlar tarafından işletiliyor. Sistemle ilgili en heyecan verici haber de teknolojide dünyanın zirvesinde olan Japonya'ya satılmış olması. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan bir Japon devi marka fabrikalarında 2018'den bu yana bu sistemi kullanıyor.