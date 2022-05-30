Türk mutfağı Brüksel’de tanıtıldı

Büyükelçilik konutunda, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına tanıtılan kitaptan 12 yemek ve 2 şerbet tarifinin hazırlanarak konuklara sunulduğu etkinlikte, Büyükelçi Ulusoy ve eşi, geleneksel Türk mutfağının sadece lezzet odaklı olmadığını, sağlıklı tarifler içerdiğini, aynı zamanda ürünlerin, ziyan olmaksızın her şekilde kullanılmasına imkan sağladığını vurguladılar.