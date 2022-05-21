Türk Mutfağı Haftası Balıkesir Gastronomi Festivali ile başladı

Türkiye'nin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescilli 1104 gastronomi ürününe sahip olduğunu bildiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar illerimiz de gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alıyor. Diğer yandan yeni nesil Türk şeflerimiz, fine-dining restoranlarda Anadolu'nun damak çatlatan lezzetlerini farklı tekniklerle yorumlayarak özgün tatlara imza atmayı sürdürüyorlar. Bütün bunlar gastronomide geldiğimiz noktayı gösteren önemli satır başlarıdır ancak hemen her alanda olduğu gibi sahip olduğumuz bilgi ve birikimi korumak gerekliliğini de göz ardı edemeyiz. Zira bilmek önemlidir ancak bilgiyi kayıt altına alarak muhafaza etmek ve nesiller boyu aktarımını mümkün kılmak çok daha önemlidir. Korunmayan bilgi, gelip geçici bir düşünce misali unutulur gider."

Emine Erdoğan öncülüğüyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan ve Ekim 2021'de yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının, gastronomi çalışmalarının bu sahasında ciddi bir hizmet olduğunu kaydeden Ersoy, "4 danışman ve 14 şefin katkılarıyla bir araya getirilen, 218 tarif içeren bu eser bir sahiplenmedir. Dünyanın en zengin mutfağına, en kadim kültürüne dair bugüne ve geleceğe düşülen bir nottur. İnşallah yanına niceleri daha eklenecektir. Sayın Emine Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak, milli kültürümüze hizmet eden böyle çalışmaları daima destekleyeceğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise Marmara ve Ege'de uzun kıyılara sahip kentin, gastronomi alanında önemli adımlar attığını belirterek bu festivalin Balıkesir'de düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir mutfağının zenginliğini anlatarak bölgenin özellikle zeytin ve zeytinyağı konusuna ön plana çıktığını kaydetti.

Açılış programına Emine Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uğur, Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.