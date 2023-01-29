Türk mutfağını Kocaeli’nde öğreniyor

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Ulusal Staj Programı,Hollandalı öğrenciye Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollandalı öğrenci Tessa Waard, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.'ye bağlı Maide Kafe ve Restoran'da Türk mutfağının önemli yemeklerini öğrendi.

STAJ TALEP ETTİ

Hollanda'da MBO Life Colleg'te eğitim gören Tessa Waard, ilgi duyduğu Türk mutfağı için tercihini Kocaeli'nden yana kullandı. Ulusal Staj Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı'ya başvuran Waard'ın talebi geri çevrilmedi. Hollandalı Tessa Waard, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Antikkapı mutfaklarında öğrenmeye başladı. Antikkapı'nın şefleri tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Hollandalı öğrenciye öğretildi. Hollandalı öğrenci Waard, ilk günden itibaren Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi.

"TÜRK MUTFAĞINI ÜLKEME TAŞIYACAĞIM"

Staj imkânı için Büyükşehir'e teşekkür eden Hollandalı Tessa Waard, "Türk mutfağını seviyorum. Buranın mutfağı ve şefleri çok iyi. Türk mutfağını öğrenip, kendi ülkeme taşımak istiyorum. Bunun için burayı tercih ettim. Bana bu imkânı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Antikkapı'ya teşekkür ediyorum" dedi.