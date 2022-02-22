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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:13

Türk müziği globalleşiyor!

Türk müziği globalleşiyor!

Türkiye'nin tek global müzik şirketi SWAT Entertainent'in kurucusu Don Weezy Universal music Almanya ile ilk Türk global sanatçısı için anlaştığını açıkladı. Aynı zamanda global sanatçıyla birçok düeti olacak sanatçısının bir kadın olduğunu belirten Don Weezy yeni tarzı, okuması ve sözleriyle global müzik piyasasında yerini alacak sanatçısı için klip çekimlerinine yakında başlayacak. Don Weezy buna ek olarak 2 ayrı Türk sanatçisina daha global sanatçılarla düet proje yapacağını açıkladı. AYO & TEO , Sheck Wes , J Balvin , Jeniffer Lopez , Cardi B gibi büyük isimlerle produksiyon yapan Weezy globalleşmenin tek çaresinin yabancı sanatçılar ve produktorlerle beraber projelerin yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin global müzik piyasasında yerini alacağını belirten Don Weezy bu yolda yürümek isteyen bütün sanatçılara beraber çalışma imkanı verileceğini de vurguladı.

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Türk müziği globalleşiyor!
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