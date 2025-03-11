Türk Oftalmoloji Derneği’ne 400 akıllı baston

Mart ayının 2. haftasında kutlanan Dünya Glokom Haftası'nda Abdi İbrahim, oftalmoloji alanında farkındalık projesine imza atarak "Birlikte Renkli Adımlar" projesi kapsamında Türk Oftalmoloji Derneği'ne (TOD) 400 "akıllı baston" bağışladı.

Firma tarafından yapılan açıklamada "Birlikte Renkli Adımlar" projesi kapsamında, TOD'a 400 akıllı baston bağışlanmasındaki amacın görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı ve oftalmoloji alanında hasta odaklı yaklaşıma dikkat çekmek olduğu kaydedildi.

Proje kapsamında, TOD Genel Sekreteri Prof. Dr. Kıvanç Güngör başta olmak üzere oftalmoloji alanında uzman birçok hekimin katıldığı, görme engelli bireylerin dünyasına ilişkin farkındalık kazandırmayı hedefleyen "Karanlıkta Renkli Lezzetler" organizasyonu da gerçekleştirildi.

FİGEN BİLGEN, "HASTA DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Abdi İbrahim Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Figen Bilgen, görme engelli bireylerin hayatlarında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını, Yenilikçi tedaviler geliştirmenin yanı sıra hasta odaklı yaklaşımlarıyla toplumda farkındalık yaratmayı önemsediklerini belirterek, "Dünya Glokom Haftası'na özel olarak gerçekleştirdiğimiz bu bağışın, görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracağına inanıyoruz. 'Birlikte Renkli Adımlar' projemizle oftalmoloji alanındaki bilimsel işbirliklerini desteklemeye ve hasta deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÖZ TANSİYONU GLOKOM HASTALIĞI TÜRKİYE'DE 1.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

TOD Glokom Birim Başkanı Prof. Dr. Tekin Yaşar ise halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığının Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkilediğini, doktora başvurmadıkları için yaklaşık bir milyon hastaya tanı konulamadığını öngördüklerini aktardı.

Tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olan glokom hastalığının, erken teşhis edilmesi durumunda kontrol altına alınabildiğine işaret eden Yaşar, şunları kaydetti:"Bu nedenle toplumda farkındalık yaratılması, hekimlerin ve toplumun bilinçlenmesi, büyük önem taşıyor. Abdi İbrahim'in gerçekleştirdiği bu bağış, yalnızca görme engelli bireyler için değil, oftalmoloji alanındaki hastaların hayatlarını kolaylaştırmak adına da önemli bir adım. Bu değerli işbirliği için kendilerine teşekkür ederiz."