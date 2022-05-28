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Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:57 Son Güncelleme: 28.5.2022 17:59

Türk otobüsünde 1.6 milyon Euro bulundu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Türk otobüsünde 1.6 milyon Euro bulundu

Türkiye’ye gelmek üzere Bulgaristan’dan çıkış yapmakta olan Türk plakalı bir otobüste bildirimi yapılmamış bir milyon 610 bin Avro ele geçirildi.

Bulgaristan'dan çıkış yaparak Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüste bulunan bildirim dışı bir milyon 610 bin Avroya Bulgar makamları el koydu.

Edinilen bilgiye göre öncesi gece yarısı Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısından çıkış yaparak Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere başvuran Türk plakalı ve adı açıklanmayan Türk vatandaşı şoförün yönetimindeki yolcu otobüsü ilk kontrolden sonra detaylı arama için ilgili birime yönlendirildi. Yapılan adamada otobüsün çeşitli yerlerindeki saptanan gizli bölmelerinde ve "yolcu valizi" görünümlü çantalarda bildirimi yapılmamış, şeffaf naylon torbalara tomarlar halinde konmuş toplam bir milyon 610 bin 870 Avro ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

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Türk otobüsünde 1.6 milyon Euro bulundu
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