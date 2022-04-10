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Giriş Tarihi: 10.4.2022 11:36 Son Güncelleme: 10.4.2022 11:43

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci yıl dönümü Taksim’de kutlandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci yıl dönümü Taksim’de kutlandı

Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, megakentin en önemli meydanı Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törenin ardından Aktaş, polis şube müdürlüklerinin stantlarını gezip çalışmalarını yakından takip etti.

10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bütün polis birimleri katıldı.

Törende İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kemalettin Eröge Polis Merkezi Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü Sedat Özcan ve Arnavutköy PMYO Müdürü Recep, Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

TEŞKİLATIN GÖZ BEBEKLERİNİ GEZDİ
Törenin ardından Zafer Aktaş ve beraberindeki heyet, Taksim Meydanı'nda kurulan İstanbul Emniyeti'ne bağlı şube müdürlüklerinin stantlarını gezdi. Aktaş, Asayiş Şube, Bomba İmha ve İnceleme Şube, İnsansız Hava Araçları Büro, Olay Yeri İnceleme Şube ve diğer şube müdürlüklerinin stantlarında çalışmaları yakından inceledi.

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Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci yıl dönümü Taksim’de kutlandı
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