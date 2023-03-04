Türk Polis Teşkilatının beklediği yönetmelik yayınladı

Bunun yerine 1. bölge Batı ve 2. bölge Doğu olarak atamaların sadece 2 bölge üzerinden yapılmasına dair karar verildi. Batı ve Doğu illeri kendi arasında gruplara ayrılma uygulamasından vazgeçilerek görev yapan polislerin bu talebi böylelikle yerine getirildi.