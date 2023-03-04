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Giriş Tarihi: 4.3.2023 10:35

Türk Polis Teşkilatının beklediği yönetmelik yayınladı

Türk Polis Teşkilatının heyecanla beklediği “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınladı. Yeni yönetmelikte 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen 4 grup uygulaması sonlandırıldı ve 1. bölge Batı ve 2. bölge Doğu şeklindeki 2 bölge uygulaması aynen devam edilmesine karar verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Türk Polis Teşkilatının beklediği yönetmelik yayınladı

Türk Polis Teşkilatında görev yapan personelin sorunlarını bizzat dinleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Emniyet Teşkilatı Mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmak, kurumsal ve mesleki aidiyet duygusunu en üst seviyede tutmak amacıyla, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde" birtakım iyileştirmeler ile yeni düzenlemeler getirildi.

4 GRUP UYGULAMASI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmî Gazete de yayımlanan yeni "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine" göre daha önce 2024 yılı içerisinde uygulanması planlanan 4 bölgede görev yapma zorunluluğu kaldırıldı.

Bunun yerine 1. bölge Batı ve 2. bölge Doğu olarak atamaların sadece 2 bölge üzerinden yapılmasına dair karar verildi. Batı ve Doğu illeri kendi arasında gruplara ayrılma uygulamasından vazgeçilerek görev yapan polislerin bu talebi böylelikle yerine getirildi.

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Türk Polis Teşkilatının beklediği yönetmelik yayınladı
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