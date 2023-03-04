Türk Polis Teşkilatının beklediği yönetmelik yayınladı

Türk Polis Teşkilatında görev yapan personelin sorunlarını bizzat dinleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Emniyet Teşkilatı Mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmak, kurumsal ve mesleki aidiyet duygusunu en üst seviyede tutmak amacıyla, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde" birtakım iyileştirmeler ile yeni düzenlemeler getirildi.
4 GRUP UYGULAMASI KALDIRILDI
Cumhurbaşkanı kararı ile Resmî Gazete de yayımlanan yeni "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine" göre daha önce 2024 yılı içerisinde uygulanması planlanan 4 bölgede görev yapma zorunluluğu kaldırıldı.