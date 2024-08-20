Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimli köpekleri için tasarlanan UKKS sistemi test edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri için özel olarak üretilen Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) ile Mehmetçik'in terörle mücadelesi daha da kolaylaşacak.

Özel eğitimli Köpekler için gözlük ve kask olarak tasarlanan sistem, sinyali sağlayan haberleşme birimlerinin taşınmasında kullanılan yeleğin de köpeğe giydirilmesi ile tabletle uzaktan da kontrol edilebiliyor. Mehmetçik, terör unsurlarının bulunduğu mağaraya önden gönderdiği köpekten hem ses hem görüntü kaydı alabilirken, aynı zamanda köpeğe komut verebiliyor. UKKS ile risk barındıran ve dışarıdan görüntü alınamayan ortamlardan, anlık veri akışı sağlanabilecek.