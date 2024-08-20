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Giriş Tarihi: 20.8.2024 12:23 Son Güncelleme: 20.8.2024 12:26

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimli köpekleri için tasarlanan UKKS sistemi test edildi

TSK'nın Özel eğitimli köpekler için ürettiği uzaktan kumandalı ses ve görüntü sistemi başarıyla test edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimli köpekleri için tasarlanan UKKS sistemi test edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri için özel olarak üretilen Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) ile Mehmetçik'in terörle mücadelesi daha da kolaylaşacak.

Özel eğitimli Köpekler için gözlük ve kask olarak tasarlanan sistem, sinyali sağlayan haberleşme birimlerinin taşınmasında kullanılan yeleğin de köpeğe giydirilmesi ile tabletle uzaktan da kontrol edilebiliyor. Mehmetçik, terör unsurlarının bulunduğu mağaraya önden gönderdiği köpekten hem ses hem görüntü kaydı alabilirken, aynı zamanda köpeğe komut verebiliyor. UKKS ile risk barındıran ve dışarıdan görüntü alınamayan ortamlardan, anlık veri akışı sağlanabilecek.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimli köpekleri için tasarlanan UKKS sistemi test edildi
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