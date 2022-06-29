Türk sinemasından ‘Kara Murat’ geçti

Türk sinemasının en büyük değerlerinden, usta aktör Cüneyt Arkın dün 85 yaşında hayata veda etti. 3 çocuk babası Arkın, 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak bilinen sanatçılardan Fatma Girik'in ardından, "Fatma'm bekle beni orada, geliyorum" paylaşımında bulunmuştu. Oyuncu, senarist ve yönetmen olarak 300'ü aşkın sinema filmine damga vuran ve çok sayıda ödüle layık görülen usta aktör, önceki gece rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu öğrenilen büyük usta, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Hastane yönetimince yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti" denildi. Sanatçının, kalp kaslarının güçsüz kaldığı ve akciğerinin de hasarlı olmasından dolayı vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinden sonra eşi Betül Arkın ve oğulları hastaneye koştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelenler arasında yer aldı. Arkın'ın yakınlarını ziyaret eden Mehmet Ali Erbil bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Erbil'in yanındakilerin desteğiyle yürüdüğü gözlendi. Acı haberi alarak hastaneye koşan isimlerden şair Ahmet Selçuk İlkan, "Efsaneler asla ölmez" dedi.CüneytArkın için yarın sabah saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Arkın'ın cenazesi, anma töreni sonrasında Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Artist Mecmuası, Artist Yarışması - 1'ncilik Ödülü / 19636. Antalya Altın Portakal Film Festivali / 1969 - İnsanlar Yaşadıkça - En İyi Erkek Oyuncu4. Adana Altın Koza Film Şenliği / 1972 - Yaralı Kurt - En İyi Erkek Oyuncu13. Antalya Altın Portakal Film Festivali / 1976 - Mağlup Edilemeyenler - En İyi Erkek Oyuncu36. Antalya Altın Portakal Film Festivali / 1999 - Cüneyt Arkın Yaşam Boyu Onur ÖdülüEngelsiz Yaşam Vakfı - Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü / 201318. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yaşam Boyu Onur Ödülü / 2013Kültür ve Sanat Büyük Ödülü - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü / 2013Cüneyt Arkın'ın vefatı, doğup büyüdüğü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'nde de büyük üzüntüyle karşılandı. Arkın'ın 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı "İlerleyen günlerde Eskişehir'e bağlı dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın Parkı'na gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim" paylaşımındaki isteğini çocuklar yerine getirdi. Orhangazi kreşinden öğretmenleriyle kırsal mahalle Karaçay'daki Cüneyt Arkın Parkı'na gelen minikler, belediye ekipleriyle papatyaları toprakla buluşturdu.Cüneyt Arkın, mezunu olduğu İstanbul Tıp Fakültesi sıralarındaki adı ile Dr. Fahrettin Cüreklibatur'un vefatı, fakültedeki meslektaşları arasında da üzüntüye yol açtı. Aktörlüğe başlamadan önce Tıp Fakültesi'nden doktor olarak mezun olan Arkın'ın zaman zaman kontrole geldiği Geriatri Bilim Dalı'ndaki meslektaşı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, "Tıp fakültesindeki öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafını gördük sosyal medyada. Kendisine ilettik. O fotoğraf onda bile yokmuş. Çok duygulandı" dedi. DHA