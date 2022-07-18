Haberler Yaşam Haberleri Türk sinemasının ünlü yönetmeni Erden Kral İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş Tarihi: 18.7.2022 16:12 Son Güncelleme: 18.7.2022 16:59

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Erden Kral İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak

Türk Sinemasının ve yeşilçam’ın ödüllü ünlü yöretmenlerinden Erden Kıral’ın hayatını kaybetmesi sanat camiyasında üzüntüye yol açtı. Ünlü Yönetmen Erden Kıral için Atlas Sinema müzesinde bir tören düzenlenip son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türk sinemasının ünlü yönetmeni Erden Kral İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral(80), Antalya Kumluca'daki tedavi gördüğü özel hastanede geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetmişti.

Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu. SineSen'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..." denildi.

Antalya'da hayatını kaybeden Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstarbul'a gönderildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Ünlü yönetmen Erden Kral için 20 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da sanatçı dostlarının da katılacağı Atlas Sinema müzesinde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından ünlü yönetmen Erden Kral Teşvikiye Cami'nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığında toprağa verilecek.

ERDAL KIRAN KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler ise şöyle: Kumcu Ali Yaşar (1968), Kanal (1978), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkâri'de Bir Mevsim (1982), Ayna (1984), Dilan (1987), Av Zamanı (1988), Mavi Sürgün (1993), Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995), Ay Hikâyeleri (1996), Avcı (film, 1997), Baba (2000), Baba Evi (2001), Babam ve Biz (2002), Canım Kocacığım (2002), Yolda (2005),Vicdan (2008), Haliç (2010), Kuş (Yük) (2012), Gece (2014).

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte 2022 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları!
YKS sonuçları ÖSYM ile duyuruldu! 2022 YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları erişime açıldı!
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022!
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri ve taban puanları bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık önlisans taban puanları açıklandı mı?
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile güncel Hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
SON DAKİKA! İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama geldi
YÖK Atlas Tercih Robotu YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk sinemasının ünlü yönetmeni Erden Kral İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA