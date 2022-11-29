Türk şoförler donmaktan kurtuldu

Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde donma tehlikesi geçiren Türk TIR şoförlerine tıbbi mühadahelde bulunulduğu bildirildi. Komiinform'un haberine göre, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına indiği bölgede, jeneratörü bozulan bir TIR'ın şoförleri acil durum sinyali verdi. Yerel yetkililerinin iki adet yeni akü sağladığı aracın onarımının yapıldığı sırada, üç TIR'ın daha soğuktan hareket edemediği, ardından beş TIR'da da aynı sorunun yaşandığı belirtildi. Sisolskiy bölge yönetimi yetkililerinin Türk TIR şoförlerine çay ikramı yaptığı, üzerlerinde ince kıyafetler bulunan ve donma tehlikesi geçirem sürücülere tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi.