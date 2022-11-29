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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Türk şoförler donmaktan kurtuldu

Rusya’da havanın eksi 20 dereceyi gördüğü Komi Cumhuriyeti’nde 9 Türk TIR şoförü acil durum sinyali verdi. Türk şoförler donmaktan son anda kurtarıldı

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Türk şoförler donmaktan kurtuldu
Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde donma tehlikesi geçiren Türk TIR şoförlerine tıbbi mühadahelde bulunulduğu bildirildi. Komiinform'un haberine göre, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına indiği bölgede, jeneratörü bozulan bir TIR'ın şoförleri acil durum sinyali verdi. Yerel yetkililerinin iki adet yeni akü sağladığı aracın onarımının yapıldığı sırada, üç TIR'ın daha soğuktan hareket edemediği, ardından beş TIR'da da aynı sorunun yaşandığı belirtildi. Sisolskiy bölge yönetimi yetkililerinin Türk TIR şoförlerine çay ikramı yaptığı, üzerlerinde ince kıyafetler bulunan ve donma tehlikesi geçirem sürücülere tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi.

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Türk şoförler donmaktan kurtuldu
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