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Giriş Tarihi: 23.1.2023 13:11 Son Güncelleme: 23.1.2023 13:44

Türk somonu Japonya'da tanıtılacak

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), 28 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Japonya’da düzenlenecek olan ticaret heyeti programıyla Türk somonunun tanıtımına yönelik ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Türk somonu Japonya’da tanıtılacak

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)'den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz'de kurulu kafeslerde yetiştirilen Türk somonu için tanıtım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Türk somonu için hedef pazar olarak belirlenen Japonya'ya sektörde yer alan firmalarla 28 Ocak-4 Şubat tarihlerinde ticaret heyeti programı düzenleneceği aktarıldı.

JAPONYA'DA ÖNEMLİ BAĞLANTILAR SAĞLANACAK

Açıklamada, "Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirlerindeki balık ithalatçısı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapılacak. DKİB tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesinde yer alan Doğu Karadeniz'deki su ürünleri firmalarının katılacağı heyet programı kapsamında Türk somonunun tanıtımı yapılarak önemli bağlantılar sağlanacağı umulmaktadır" denildi.

"TÜRK SOMONU YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hazırladıkları UR-GE projesi ile Türk somonunun yurt dışı pazarlarda tanıtımında çok önemli mesafe kat ettiklerini belirti. Yıldırım, proje kapsamında sektör firmalarıyla potansiyel pazarlara yönelik ticaret heyetleri programları düzenleyeceklerini ve ihracatı çok daha üst rakamlara ulaştıracaklarını belirtti.

İHARACATTA YÜZDE 111 ARTIŞ YAŞANDI

Türk somonunun yurt dışı pazarlardan çok büyük talep gördüğünün altını çizen Yıldırım, "2022 yılında ülkemizden 49 bin 215 ton karşılığı 363 milyon dolar Türk somonu ihracatı yapıldı. İhracatta da bir önceki yıla göre miktarda yüzde 111, değerde ise yüzde 168 artış yaşandığını" belirtti.

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Türk somonu Japonya'da tanıtılacak
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