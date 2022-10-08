Türk Tabipleri Birliği’nden tek kelime gelmedi! CHP’li olunca suspus oldular

CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırıda bulunarak darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
İddiaya göre olay şöyle gelişti. Ethem Karakoç'un kansere yakalanan ağabeyi Ekrem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
CHP'li başkan ve kardeşi başhekim yardımcısına saldırdı! O anlar kamerada | Video
Ancak hastanın kanserin son evresinde olduğu ve yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle ambulans verilmedi.
Ekrem Karakoç ise ertesi gün 29 Eylül'de hayatını kaybetti. Hastaneye giden CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, "Ben senden dün sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırarak Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü.
Bu sırada doktorun arkasından yaklaşan kardeşi Yusuf Karakoç, küfürler ederek Kalkan'a saldırıp darp etti. Başhekim Yardımcısı Kalkan'ın şikayeti üzerine Ethem Karakoç ve Yusuf Karakoç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
TTB SALDIRGAN CHP'Lİ OLUNCA TEK KELİME ETMEDİ
Başhekim Yardımcısına saldırı görüntüleri büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı anlara ilişkin tek kelime etmedi.