Haberler Yaşam Haberleri Türk Telekom Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu
Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:15

Türk Telekom Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu

Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi Türk Telekom, Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında AKM’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinliği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlendi. Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin gösterildiği etkinlik öncesi, Türk Telekom Lounge alanında katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Türk Telekom Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu

Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ve sanatı harmanlayan Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne destek vermeye devam ediyor.

SİNEMANIN SULTANI SEVENLERİYLE BULUŞTU

Festival süresince AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde sevilen yapımları izleyicisiyle buluşturan Türk Telekom, 23 Ekim'de Türk sinema tarihinin kült filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterimiyle sinemaseverlere nostalji yaşattı.

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, film gösterimi öncesinde Türk Telekom Lounge alanında hayranlarıyla buluştu. AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla devam eden buluşmada Türkan Şoray hayranlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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Türk Telekom Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu
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