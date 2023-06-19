Türk TIR şoförü Rusya’da denizde boğuldu

Mardin nüfusuna kayıtlı Kızıltepeli 38 yaşındaki Kadri Algur iş için gittiği Rusya'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre TIR aracı şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Kadri Algur, bir süre önce iş için gittiği Rusya'ya girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Algur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilerleyen günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Algur'ün cenazesinin önce İstanbul'a ardından defnedilmek üzere Mardin'e getirileceği öğrenildi.
Genç yaşta hayatını kaybeden TIR şoförü Kadri Algur'ün ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.