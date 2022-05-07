Türk TIR’ı Bulgaristan’da alev alev yandı

TIR'ı güçlükle durdurarak emniyet şeridine çeken şoför Metin Büyükkör, yangın tüpüyle müdahale etse de yangını söndüremedi. Büyükkör'ün ihbarı üzerine olay yerine geç gelen Bulgar itfaiyesi yangına köpüklü suyla müdahale etti. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangın kupadan ihraç edilen çorapların bulunduğu dorseye de sıçradı.