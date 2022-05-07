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Giriş Tarihi: 7.5.2022 15:00 Son Güncelleme: 7.5.2022 15:17

Türk TIR’ı Bulgaristan’da alev alev yandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türk TIR’ı Bulgaristan’da alev alev yandı

İstanbul’dan Fransa’ya giden çorap yüklü TIR, Bulgaristan’da turbosun da meydana gelen arıza nedeniyle yandı. Seyir halindeyken alevlere teslim olan TIR içerisindeki yüküyle birlikte küle döndü.

İstanbul'dan yüklediği çorapları Fransa'ya götüren Kayserili bir lojistik firmasına ait TIR, Bulgaristan'da seyir halindeyken yandı. Metin Büyükkör idaresindeki TIR'ın turbosunun patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede TIR'ın kupasını sardı.

TIR'ı güçlükle durdurarak emniyet şeridine çeken şoför Metin Büyükkör, yangın tüpüyle müdahale etse de yangını söndüremedi. Büyükkör'ün ihbarı üzerine olay yerine geç gelen Bulgar itfaiyesi yangına köpüklü suyla müdahale etti. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangın kupadan ihraç edilen çorapların bulunduğu dorseye de sıçradı.

TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak küle döndü. 'TIR küle döndü itfaiye geldi" diyerek tepkisi dile getiren Şoför Metin Büyükkör ise TIR'ın yanmasını çaresizce izledi.

Günün ışımasıyla birlikte TIR'daki hasar daha net şekilde ortaya çıktı. TIR, vinçle çekilerek yoldan kaldırıldı.

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Türk TIR’ı Bulgaristan’da alev alev yandı
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