Türk üniversitelerinin yükselişi sürüyor

Dünyada önde gelen 5 bin 663 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı. Bu yılki sıralamada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısı 3'ten 5'e çıktı. ODTÜ 285'inci, İTÜ 326'ncı, Koç Üniversitesi 401'inci, Boğaziçi Üniversitesi 418'inci ve Bilkent Üniversitesi 477'nci oldu. İlk binde yer alan üniversite sayısı 10'dan 11'e yükseldi. Türkiye, üniversitelerin sıralamada gösterdiği genel gelişime göre dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı başardı. QS'in Türkiye raporuna göre Türkiye'nin akademik itibar ve işveren itibarı puanları da yükseldi. Türk yükseköğretiminin ve Türk üniversitelerinin bilimsel araştırmalarının küresel tanınırlığı arttı. Geçen yıl ilk binde yer alan tüm Türk üniversiteleri sıralamalarda daha yukarı tırmandı. Geçen yıl sıralamaya giren Türk üniversitelerinden hiçbiri bulunduğu sıranın altına düşmezken, 15 üniversite konumunu iyileştirdi, 10 üniversite ise konumunu korudu.