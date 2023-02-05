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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Türk Uzay Yolcuları ilk mezunlarını verdi

ERTAN GÜRCANER
Türk Uzay Yolcuları ilk mezunlarını verdi
Türkiye genelinden seçilen 9-15 yaş arası 100 üstün yetenekli öğrenci, İzmir'de katıldıkları Türk Uzay Yolcuları Programı'ndan mezun oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Uzay Kampı Türkiye işbirliği ile yürütülen 'Türk Uzay Yolcuları Programı'na katılan 100 öğrenci ve onlara refakat eden 20 öğretmen, düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Uzay Kampı Türkiye'nin sağlamış olduğu bursla 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında verilen eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı'nın ülke genelinden seçtiği üstün yetenekli 9-15 yaş grubundaki çocuklar katıldı.
Aralarında Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Karabük ve Şırnak'ın da bulunduğu toplam 17 ilden programa dahil olan öğrenciler astronot simülasyonları, uzay mekiği uçuş görevi, teorik ve uygulamalı astronomi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.
Törende konuşan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Yıldırım, Türkiye'nin uzay konusundaki iddiasını gerçekleştirecek yeteneklerin buradan yetişeceğini belirterek, "İlk kez bir Türk astronot bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız ekim ayında Uluslararası Uzay Merkezi'nde olacak. Çok heyecanlı zamanlardayız. Uzayda olmazsak kaybederiz" dedi. Öğrenciler mezuniyet sertifikalarını alırken, "Uçuş Görevi", "Uzay Yarışması", "Su Roketi" görevlerinde başarılı olan takımlara da başarı ödülleri verildi.

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Türk Uzay Yolcuları ilk mezunlarını verdi
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