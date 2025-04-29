Türk vatandaşlığı vaadiyle 15 milyon dolandırdılar

Adana'da kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli olarak tanıtan şüpheliler, yabancı uyruklu vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vaadiyle kandırarak 15 milyon lira dolandırdı. Zanlıların, "Vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarınızın kayıt altına alınması gerekiyor. Evinizdeki ziynet eşyası ve paraları, yanınıza gelecek sivil polise teslim edin" diyerek mağdurları dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan Mahmut O. (28), Mustafa K. (30) Muhammet Ö. (33), Mahmut T. (19) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.