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Giriş Tarihi: 12.2.2023 21:56

Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay’da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı

Meksikalı ve Türk arama-kurtarma ekiplerinin ortak çalışması ile Hatay’da 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İHA
Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay’da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor. Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibine ait köpek, Hatay'da Fatih Caddesi üzerinde bulunan Özkan Apartmanı'nda koku aldı.

160 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDILAR

Köpeğin verdiği uyarı sonrası Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Meksikalı ekibin enkazda başlattığı ortak çalışma ile 62 yaşındaki Samet Genco ve 60 yaşındaki Seval Genco 160 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



ENKAZDAN ÇIKARILMASINI BEKLEDİ

Enkaz başında bulunan Genco çiftinin oğlu ise anne ve babasının enkazdan çıkarılmasını bekledi.

Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay'da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı | Video

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Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay’da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı
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