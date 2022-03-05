Türk yazar ABD’de ‘en çok satanlar’ listesinde

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk yazar Münevver Olgun Yüksel, yazdığı İngilizce resimli ikinci çocuk kitabıyla internet satış sitesi Amazon'da "İslami Biyografi" kategorisinde, "en çok satanlar" listesine tekrar girmeyi başardı. Yüksel, "One Wish: Fatima Al-Fihri and the World's Oldest University" isimli yeni kitabıyla, ABD'de doğup büyüyen Müslüman çocuklara dünyanın en eski üniversitesinin kurucusu, Müslüman ilim kadını Fatıma el-Fihri'yi tanıtarak kendi kimliklerine duyduğu güveni artırmayı amaçladığını söyledi. Türkçesi "Bir Dilek" anlamına gelen yeni eserinde lirik bir anlatım dili kullanan Yüksel, "Olağanüstü bir Müslüman kadının gerçek hikâyesini anadili İngilizce olan çocuklara aktararak onlara hayallerinden vazgeçmeyen bir insanın dünyayı nasıl değiştirebileceğini anlatmak istedim" dedi. Yüksel'in, farklı kültür ve mimari özelliklere ait camileri anlatan İngilizce çocuk kitabı da "çok satanlar" listesine girmiş, ABD'de birçok ödül kazanmıştı.