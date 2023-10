Türk yetenek Şemsi Salvino, dünya müzik sıramalarını alt üst etti…

Henüz 13 yaşında kendine özgü moda tarzını ortaya koyarak sokak stili ve lüks modayı bir araya getirdi. Her iki tarzın özgünlüğünü gözetirken Instagram'da da moda influencerı oldu. Trendleri öngörme yetisi sayesinde kısa sürede paylaşımlarıyla hayranları milyonlara ulaştı. Onun adı Şemsi Salvino. Hem sanatla hem de moda ile ilgilenmesinin yanı sıra moda koleksiyonerliği yaparak Vintage parçalar toplamayı da ihmal etmedi. Müziğe olan ilgisi ise onu genç yaşında yapımcılığa kadar ulaştırdı.

YENİ AKIM PRODÜKSİYON ŞEKLİ İLE BAŞARILARA İMZA ATIYOR!

Şemsi Salvino bir kreatif, trendsetter ve moda ikonluğunun yanı sıra müzik prodüksiyonu alanına da giriş yaptı. 19 yaşındaki Şemsi, müzik alanında büyük başarılara imza atıyor. Öyle ki ilk müzik yapımcılığını Hip-Hop müziğinde önemli rapçilerden olan Lil Uzi Vert, Ken Carson ve Destroy Lonely ile bir araya gelerek yaptı. Şemsi, Hip-Hop müziğinin geleceği ve yeni üretim şekli olarak görülen 'Bedroom producing' diye adlandırılan yeni üretim şekli yapımcılığı yöntemiyle müziklerini yapıyor. Yeni bir akım olduğu ifade edilen bu yapımcılık yönetimi ve prodüksiyon şekli ile dünyanın önde gelen müzik sanatçılarıyla başarıyı yakalamasını sağladı.

ALBÜM DÜNYA LİSTELERİNDE 5 NUMARADA! TÜRKİYE'DE İSE…

Şemsi Salvino, dünyaca ünlü rapçi Ken Carson'un bir günde 16 milyon dinlenme ile rekor kıran yeni albümü A Great Chaos adlı iki ayrı şarkısında Türk yetenek Şemsi yapımcı koltuğuna oturdu. Albüm Apple Music te Top Albums listesinde Dünya'da 5 numaraya kadar bir günde çıkış yaptı. Ken Carson, Lil Uzi Vert ve Destroy Lonely'nin iş birliği olan ve Şemsi'nin yapımcısı olduğu 'Like This' şarkısı ilk gününde 1.4 milyon dinlenme ile büyük başarıya da imza attı. Albümdeki bir diğer şarkı olan Rockstar Lifestyle ise yine Şemsi'nin yapımcılığını yaptığı şarkılardan biri. İki şarkı da hem müzik endüstrisi hem de eleştirmenler tarafından çok beğenilirken, müzik listelerinde üst sıralardan giriş yapıp yükselişini her geçen gün sürdürüyor.

Türkiye'de Ken Carson'ın Şemsi ile şarkılarını içeren yeni albümü A Great Chaos iTunes listelerinde üst sıralarda yerini aldı. Türk yetenek Şemsi'nin bağımsız bir yapımcı olarak Hip-Hop dünyasının önemli isimleriyle yaptığı bu çalışmayla Türk yapımcılığı açısından dünya müzik alanında büyük başarılara imza atıyor.