Türk yıldızları 110. yıl için havalandı

Türk Yıldızları, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Şehitler Abidesi'ndeki gösteri uçuşu öncesinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden havalanarak Çanakkale semalarında etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.

Çanakkale semalarında sergilenen senkronize manevralar, Çanakkaleliler için unutulmaz anlara sahne oldu. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri için vatandaşlar, kordon boyunda ve sahil kesiminde bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren gökyüzünde sergilenen kusursuz uyum ve cesur manevra gösteri büyük alkış topladı., Türk Yıldızları ekibi selam vererek Çanakkale halkını selamladı.