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Giriş Tarihi: 15.3.2025 17:38 Son Güncelleme: 15.3.2025 17:45

Türk yıldızları 110. yıl için havalandı

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümüne özel gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenleri hayran bıraktı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Türk yıldızları 110. yıl için havalandı

Türk Yıldızları, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Şehitler Abidesi'ndeki gösteri uçuşu öncesinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden havalanarak Çanakkale semalarında etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.

Çanakkale semalarında sergilenen senkronize manevralar, Çanakkaleliler için unutulmaz anlara sahne oldu. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri için vatandaşlar, kordon boyunda ve sahil kesiminde bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren gökyüzünde sergilenen kusursuz uyum ve cesur manevra gösteri büyük alkış topladı., Türk Yıldızları ekibi selam vererek Çanakkale halkını selamladı.

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Türk yıldızları 110. yıl için havalandı
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